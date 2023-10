Baracconi, 100 anni di divertimento: inaugurato il luna park

Il divertimento torna ad animare Pian di Massiano con i Baracconi, appuntamento imperdibile della tradizione autunnale perugina. Nella giornata del 14 ottobre il luna park è stato inaugurato ufficialmente alla presenza degli assessori del Comune di Perugia Luca Merli (sicurezza), Margherita Scoccia (urbanistica) e Gabriele Giottoli (sviluppo economico), della vice presidente dell’Assemblea Legislativa Paola Fioroni, delle consigliere comunali Francesca Renda (Tppu) e Cristiana Casaioli (Progetto Perugia), della vice comandante della polizia locale Antonella Vitali, della dott.ssa Simonetta Polimanti (Polizia locale) e di Vincenzo La Scala, componente della commissione organizzativa del luna park.

Ad allietare l’evento sono state la filarmonica e le majorettes di Magione.

Nel rivolgere un benvenuto a tutti, l’assessore Merli ha indirizzato un saluto particolare ai giostrai che da 100 anni “ci regalano questo mese di allegria, gioia e divertimento per bambini ed adulti. Grazie per l’affetto che donate alla città di Perugia di cui non siete ospiti ma cittadini onorari a tutti gli effetti”.

Il ringraziamento dell’assessore Merli è stato rivolto, infine, ai componenti della commissione organizzativa, ai funzionari della polizia locale e degli uffici comunali, ed in generale a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente in fase di preparazione e continueranno a lavorare per tutta la durata del luna park, onde garantire che la manifestazione si svolga nel migliore dei modi.

La vice presidente dell’Assemblea Legislativa Paola Fioroni ha ringraziato l’Amministrazione comunale, per il lavoro svolto al fine di consentire la realizzazione dei “baracconi”, ma soprattutto i giostrai per aver riportato a Perugia un evento che rappresenta, per la città, la tradizione, la cultura, la storia ed il divertimento. Quella dei baracconi – ha detto – è una storia che racconta tanto della nostra città: ne è testimonianza il fatto che grandi e piccini aspettano con trepidazione l’arrivo del luna park, essendo ormai un elemento identitario del nostro territorio.

Infine Fioroni ha voluto rimarcare con apprezzamento le iniziative dallo spiccato valore sociale che i giostrai hanno deciso di organizzare anche durante l’edizione 2023 in favore dei ragazzi e ragazze delle scuole, delle persone con disabilità e delle famiglie svantaggiate.

Vincenzo La Scala, in rappresentanza dei giostrai, ha ringraziato il Comune e la città di Perugia per l’opportunità concessa e per il fatto di ospitarli non tanto come lavoratori ma come amici e cittadini.

“Voglio dire grazie a tutti i miei colleghi, che operano con passione per dare qualcosa di importante alla città, regalando un sorriso soprattutto ai bambini. Questo infatti è il senso del nostro lavoro, ossia far dimenticare alla gente per qualche ora i problemi, donando momenti di serenità e spensieratezza”.

Dopo il taglio del nastro, le Istituzioni, accompagnate dalla musica della filarmonica e dalle evoluzioni delle majorettes, hanno effettuato un giro del luna park, soffermandosi in particolare nel gazebo che ospita la mostra sui 100 anni dei baracconi.

Il luna park rimarrà a Pian di Massiano fino al 12 novembre con i seguenti orari: tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 15:00 alle 24:00; il sabato e prefestivi dalle 10:00 alle 1:00, nei giorni festivi dalle 10:00 alle 24:00.

Rispetto alle scorse edizioni ci sono novità da non perdere. Oltre alle 114 attrazioni (compresi i banchi gastronomi) presenti, al centro dell’area in un apposito gazebo è ospitata la mostra per celebrare i 100 anni dei baracconi. Al suo interno le immagini che raccontano la storia del luna park in larga parte trasmesse dai cittadini.

Collegato alla mostra fotografica è il concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado i cui alunni ed alunne potranno presentare disegni e temi entro il 31 ottobre: alle due scuole vincitrici (una per la sezione “disegni” ed una per la sezione “temi”) sarà assegnato un premio da 2mila euro. Gli elaborati saranno esposti all’interno della mostra fotografica.

Altri appuntamenti.

Il 31 ottobre si terrà la serata di Halloween con animatori in maschera e sconti per le maschere più belle ed originali. L’8, 9 e 10 novembre, in calendario la festa del bambino: le giostre saranno fruibili a 50 centesimi grazie alla distribuzione nelle scuole (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) di 27mila cartelle.

Verranno riproposte, infine, come da tradizione, due giornate gratuite per le persone con disabilità.