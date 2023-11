Le stelle della ristorazione umbra a Palazzo Donini

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Donini, nel Salone d’Onore, gli chef stellati dell’Umbria per complimentarsi con loro: Luca Vissani, per il ristorante Casa Vissani; Fabio Cappiello e Fumiko Sakai di Vespasia; Marco Lagrimino del ristorante L’Acciuga; Ada Stifani, di Ada Gourmet; Giulio Gigli per Une; Andrea Impero di Elementi Fine Dining.

La presidente Tesei ha sottolineato come, accanto anche alla crescita della promozione turistica della regione, sia cresciuta la qualità dell’offerta enogastronomica che l’Umbria sa offrire. Il raddoppio del numero delle Stelle assegnate dalla Guida Michelin 2024 ne è la prova.

Gli chef hanno ringraziato la Presidente dell’invito e hanno sottolineato l’importanza di una proposta culinaria che sia di livello e legata ai prodotti che il territorio sa offrire.

La presidente Tesei ha infine regalato agli chef stellati un gagliardetto con il simbolo della Regione come riconoscimento ulteriore dei successi ottenuti, un dono che riconosce l’importanza promozionale di tutto il settore.