Centro di salute mentale Bellocchio, sistemare la struttura o cercare un’alternativa

In via del Bellocchio, non troppo lontano dalla stazione ferroviaria, si trova uno dei tre centri di salute mentale della città di Perugia. A differenza degli altri due, quello in via 14 settembre e quello a Ponte San Giovanni, la struttura è di proprietà del Comune e attualmente, si legge in una nota del Pd, le condizioni dello stabile non sono delle migliori.

“Le segnalazioni di incuria arrivano da più fronti, dallo stesso centro ma anche dal circolo territoriale del partito democratico di Madonna Alta” spiega il consigliere comunale Francesco Zuccherini del Pd, firmatario dell’atto che chiede al Comune di sistemare l’edificio o di trovare una soluzione alternativa.

Il centro del Bellocchio è un servizio ben integrato nel territorio e da ormai da molti anni offre diversi servizi, continuità terapeutica, relazione di collaborazione con i pazienti e le loro famiglie, Medicina Generale e il coinvolgimento attivo della comunità locale, con percorsi di inclusione sociale, scolastica e anche lavorativa. Secondo quanto riportato dal Pd il Csm: “presenta numerose criticità strutturali e di decoro: dalla inagibilità di alcune aree della struttura ai danni presenti sulle mura esterne e le pareti interne dell’immobile, dal sistema di condizionamento obsoleto e mal funzionante alla pavimentazione esterna danneggiata, fino ad arrivare alla inagibilità delle scale di ingresso”.

Zuccherini ha sollevato e solleverà ancora il tema a livello istituzionale anche “in virtù della particolare attività che svolge la struttura”, si tratta di un primo passo per sanare la problematica. “In consiglio Comunale, dirigenti e tecnici sapranno dirci di più” conclude Zuccherini.