"Eterno e il tempo del presente", torna il Cortile di Francesco

Torna ad Assisi il Cortile di Francesco. Personalità della società civile, del mondo religioso e del giornalismo si confronteranno, dal 2 al 4 settembre, sul tema dell’ottava edizione: “Eterno e il tempo presente”. Oltre 20 incontri, tra lectio, dibattiti e tavole rotonde con i più significativi protagonisti della scena religiosa, culturale e sociale del Paese tra cui: Card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, Pasquale Tridico, Presidente Inps, Card. Angelo Scola, Arcivescovo emerito di Milano, Fabrizio Barca, economista, Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, Donatella Di Cesare, filosofa, Edmondo Bruti Liberati, già presidente dell’Anm, Mario Giuliacci, meteorologo.

Il tema scelto, “Eterno e il tempo presente”, nasce dall’esigenza di porre attenzione e riflessione su di un orizzonte che vada oltre il quotidiano, sopraffatto da una dura attualità fatta di guerre, pandemia, crisi climatica ed economica. Sembra non esserci più spazio per elevare lo sguardo oltre queste drammaticità o comunque oltre il breve tempo del quotidiano. L’evento sarà suddiviso in due sezioni, “Eterno” e “Il tempo presente”: nella prima il tema sarà affrontato da una prospettiva teorica (filosofia, teologia, arte, scienza) mentre nella seconda si esamineranno gli ambiti che connotano l’era che stiamo vivendo: guerre, lavoro, povertà, crisi climatica ed energetica.

Non solo dibattiti ma anche musica e arte come la performance di danza verticale della compagnia “Il posto” che si esibirà dal campanile della Basilica di san Francesco. Tutti gli eventi saranno in presenza e ad ingresso libero.

Il Cortile di Francesco, organizzato dal Sacro Convento di Assisi e dall'Associazione Oicos riflessioni, con il patrocinio della Provincia di Perugia e con il contributo di Regione Umbria e Comune di Assisi, punta ad offrire uno spazio di incontro, dialogo e confronto con esperti e personalità del nostro tempo. Media partner rivista San Francesco.