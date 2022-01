Vicenda Agriflor, esulta il comitato di cittadini: "Entro il 2024 azienda via dal territorio"

Agri Flor, c'è la svolta: entro il 31 dicembre 2024 l'azienda dovrà andarsene da Villa Pitignano.

Lo prevede l'accordo con Regione e Comune che, di fatto, sancisce la vittoria del comitato di cittadini.

Si è svolta questo pomeriggio una riunione in Regione alla quale ha partecipato comitato che raccoglie i residenti di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano, con l'avvocato Valeria Passeri. Il tavolo è stato convocato da Servizio autorizzazioni ambientali, per discutere dell'accordo tra Regione, Comune di Perugia e Agri Flor s.r.l., in relazione all'accordo, ormai definitivo, che prevede la progressiva dismissione dell'impianto di trattamento rifiuti di Agri Flor, a decorrere dalla data di sottoscrizione di questo contratto sino al 31 dicembre 2024, data di cessazione dell'attività, concordata tra le parti.

L'accordo prevede che se, per tale data, Agri Flor non avrà ancora dismesso il suo impianto, la sua autorizzazione sarà comunque automaticamente nulla e già dal 30 settembre 2024, si interromperà definitivamente la ricezione dei rifiuti e sin dalla data della stipula, ci sarà la riduzione e la eliminazione di alcune tipologie di rifiuti. Non potranno fin da subito essere trattate quantità di rifiuti superiori alle 25 mila tonnellate all'anno.

Cambieranno altresì le modalità di lavorazione: i rifiuti non rimarranno in camera di compostaggio soltanto 14 giorni, ma 20 giorni. Ciò varrà per tutti i rifiuti, anche per quelli verdi. Lo stanziamento in camera di compostaggio è fondamentale per ridurre il tempo di permanenza dei rifiuti all'aperto, causa principale degli intollerabili miasmi, che hanno portato alla costituzione, vent'anni fa, del Comitato e all'apertura di numerosi processi amministrativi e penali.

Il comitato ritiene, però, "che non è questo il modo di trattare una problematica ambientale così importante, in cui i portatori di interessi diffusi vengono a conoscenza dell'accordo, quando questo è stato già definito tra enti e impresa, senza il coinvolgimento di comitati e associazioni - si legge in una nota - Importante, dicono gli ecologisti che nell'accordo ci siano clausole che escludano recisamente proroghe della data di cessazione dell'attività ed ulteriori defatiganti impugnazioni.

Peraltro, il Comitato ha insistito sulla previsione di fideiussioni che garantiscano effettivamente la dismissione dell'impiantistica e la successiva bonifica, e che, fino al 31 dicembre 2024, siano intensificati i controlli da parte di Arpa e Usl".