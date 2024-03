Abbattuto il paletto antisosta installato poche settimane fa

Divelti, urtati, coricati. Non c'è pace per i paletti antisosta a Perugia. In particolare per quelli che delimitano l'accesso ai giardini sotto Palazzo della Penna, ai Tre Archi.

Il primo dei tre paletti che chiudono l'area era stato rimesso da poco, insieme con quello che segnala l'attraversamento pedonale. È durato poche settimane. Da ieri sera giace sdraiato per terra, con tutto il blocco di cemento che lo ancorava a terra fuori dal marciapiede.

Un'automobile e o mezzo in manovra lo hanno urtato e gettato a terra. Oppure qualcuno si è divertito a compiere atti di vandalismo.

Già in passato i paletti erano stati rimossi e i giardini utilizzati come parcheggio gratuito. Adesso si spera in un rapido intervento.