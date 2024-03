I Lions si tingono di rosa contro la violenza di genere

La violenza contro le donne è una drammatica realtà che esige un impegno forte per prevenire e contrastare questo fenomeno, promuovendo la cultura del rispetto della persona e offrendo alle potenziali vittime strumenti utili a superare situazioni critiche e violente.

Su queste premesse si articola il service Lions Rosa dei Lions Club della Zona IX B del Distretto 108-L rivolto ai giovani, ma soprattutto alle giovani, fra i 13 e 16 anni. Un service, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria, che si inserisce nelle iniziative che i Lions del territorio intendono realizzare anche in occasione della prossima Festa della Donna affinché l’8 Marzo sia il perno intorno al quale voltare definitivamente pagina per un più concreto e completo rispetto del “Pianeta Donna”.

La prevenzione si basa su di un percorso formativo, gestito in collaborazione con il Servizio di psicologia della Usl Umbria 1, che si propone di far acquisire consapevolezza del valore della persona a prescindere dalla sua identità religiosa, etnica, di genere, eliminando pregiudizi e stereotipi riduttivi della pari dignità. Parallelamente intende rendere edotti sull’importanza di corretti stili di vita: abuso di alcool, di droghe e così via, mettono la giovane in condizioni di maggiore fragilità e, di conseguenza, a maggior rischio di subire violenza.

L’approccio metodologico si basa sull’educazione tra pari [peer education], in questo la Scuola che ha già aderito al progetto, l’Istituto d’istruzione superiore "Giordano Bruno" di Perugia, ha già da tempo maturato esperienza.

Al percorso formativo se ne affianca uno, di almeno 20 ore complessive, di difesa personale che prevede, per 30 studenti selezionati dalla scuola, l’impiego di personale esperto della Federazione italiana Krav Maga che avrà la finalità di fornire competenze e abilità tali da valutare correttamente la potenziale pericolosità dell’interlocutore e quindi a evitare il contatto fisico, e, nel caso estremo di aggressione, saper reagire e mettersi in salvo. Tecniche di difesa che non prevedono una particolare preparazione atletica e per questo eseguibili a qualsiasi età e condizione fisica.

Il progetto è stato presentato presso il Centro Commerciale Collestrada grazie alla sensibilità e alla rinnovata collaborazione del direttore Roberto Lo Duca che ha voluto essere presente all’incontro per manifestare personalmente l’apprezzamento per l’iniziativa che ancora una volta evidenzia il reciproco e fattivo sostegno fra i Lions e il Centro Commerciale. Nell’occasione i maestri Mario Benedetti e Altin Qoku hanno dato una dimostrazione di difesa personale spiegando quali specifici movimenti eseguire, come e perché.

Letizia Mezzasoma, in qualità di Presidente del Lions Club Perugia Host, Club ideatore e promotore dell’iniziativa, ha presentato il service sottolineandone l’importanza in quanto espressione di un impegno concreto nei confronti di un problema sociale di così grande rilevanza ed esprimendo profonda gratitudine all’ideatore del Service: il Past Presidente Marco Dottorini. Senza trascurare il ruolo del Past Presidente Pino Famá che ha curato tutta la seconda parte del progetto riguardante la difesa personale.

L’assessore alle Politiche Sociali, Famiglia, Diritto alla Casa, Pari Opportunità, Servizi Civici, Edi Cicchi, ha manifestato la riconoscenza e apprezzamento del Comune per il Service e per l’attenzione che da sempre connota le iniziative dei Lions a favore del territorio con progetti di grande spessore e significato finalizzati all’interesse comune e ad utilità sociali.

Il presidente della Zona IX B, Antonio Cipiciani, in un anno particolarmente ricco di eventi Lions, ha voluto sottolineare la grande collaborazione fra i Club della zona che ha permesso di spaziare dal sociale alla salute, alla promozione della cultura a beneficio di tutta la comunità.