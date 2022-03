INVIATO CITTADINO Festa della donna: la mimosa va a ruba

Festa della donna. Ti amo tanto, ma ho pochi soldi… e la mimosa me la frego. Accade ormai regolarmente. Quanti hanno nel proprio orto o giardino un albero di mimosa sono fatti segno di qualche inconveniente.

Si tratta di furtarelli di mimosa con rametti sporgenti sulla pubblica via o di veri alberi scapitozzati per essere spartiti in mazzetti da vendere ai semafori.

Qualche anno fa accaddero veri e propri sfregi. Come quello all’albero di mimosa del giardino dell’Associazione Porta Santa Susanna che venne non ‘potato’, ma decapitato. Un fatto esecrabile.

Quest’anno, a sentire i titolari di mimose nel giardino di casa, cose grosse non sono avvenute. Ma i giardini urbani dotati di mimose, specie quelli vicino alla strada, qualche potaturina l’hanno subita. Insomma: la mimosa va… a ruba. Ma non in quantità industriali.