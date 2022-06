4 Ristoranti, Alessandro Borghese a Gubbio: i ristoranti in gara e quando vedere la puntata

Alessandro Borghese a Gubbio, scatta la sfida di 4 Ristoranti per trovare il Miglior ristorante di cucina eugubina.

Nell’episodio di domenica 19 giugno, in diretta alle 21:15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, lo chef farà "un vero e proprio viaggio lungo secoli, alla scoperta di questa cucina che pur essendo ricca di elementi millenari è capace di parlare un linguaggio sempre attualissimo".

Ecco i ristoranti in gara. Quattro ristoratori, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, saranno in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef. In gara ci sono Riccardo per La Locanda del Duca, Paolo con Ristorante La Cia, Silvia con il suo Agriturismo Casella del Piano, Gaetano con la sua Tenuta Conte Fabiani.