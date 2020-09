"Che il 3 Ottobre sia un giorno senza aborti": l'appello forte del Movimento per la Vita dell'Umbria

Arriva una proposta "forte" dal Movimento per la Vita dell'Umbria, la Federazione che promuove e sostiene la cultura del rispetto e dell'accoglienza della vita "fragile", specialmente quella nel grembo materno.

In occasione della visita in forma privata d Papa Francesco, che il prossimo 3 Ottobre sarà ad Assisi per firmare la sua nuova enciclica “Fratelli tutti”, sul tema della fratellanza umana, il sodalizio pro-life lancia questo appello, come si legge in una nota: "Che il 3 ottobre sia un giorno di tregua, che si sospendano tutte le azioni finalizzate a provocare la morte degli esseri umani più piccoli e indifesi, i concepiti: quelli ancora nel grembo materno e quelli la cui sorte è sospesa nei laboratori nell’attesa di essere impiantati, scartati, o di restare congelati nell’azoto liquido".

Infatti, secondo gli associati del Movimento, la vera fratellanza umana è "quella cioè che innanzitutto riconosce la dignità e il valore immenso di ogni essere umano, in tutte le fasi della vita e in ogni sua condizione".

Il Movimento per la Vita, attraverso gli sportelli del Centro di Aiuto alla Vita sparsi in tutta Italia, si occupa di sostenere e aiutare le donne che rinunciano ad abortire, pur avendo difficoltà di varia natura che rendono difficile l'accoglienza di una nuova vita spesso non cercata.