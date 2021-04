Comune di Perugia, 25 aprile: il programma delle celebrazioni

Celebrazioni del 25 aprile, ecco il programma del Comune di Perugia delle cerimonie istituzionali per la festa della Liberazione. Per la giornata del 1 maggio, annuncia il Comune, "non è prevista invece alcuna cerimonia istituzionale".

"In conseguenza del perdurare dello stato di emergenza sanitaria - spiega Palazzo dei Priori - , le cerimonie previste per la giornata del 25 aprile dovranno svolgersi, come già nelle precedenti occasioni, in forma ristretta, statica e senza la presenza di pubblico e di schieramenti e picchetti militari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dei rischi di contagio da Covid-19".

Ecco il programma, concordato con la Prefettura di Perugia.

Alle 10.30 "presso il Cimitero civico si terrà una breve cerimonia con deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, Parteciperanno alla cerimonia solamente il Sindaco, il Prefetto e la Presidente della Regione. Dopo la deposizione delle corone, non è previsto il consueto giro all’interno del cimitero per omaggiare le tombe delle Medaglie d’Oro e dei caduti della Resistenza su ciascuna delle quali sarà, in ogni caso, collocato un omaggio floreale".

Alle 11,15 "a Borgo XX Giugno si terrà la commemorazione e deposizione di una corona di alloro sulla lapide in ricordo dei Patrioti fucilati dai nazi-fascisti. In tale occasione non è previsto il consueto discorso del Sindaco".

Alle 12 "in Via L. Masi deposizione di una corona di alloro al Monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i Caduti in guerra".