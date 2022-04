22 maggio, ore 17. Al Parco Bellini giocata benefica col 'Mercante Cuore verde dell’Umbria' di Francesco Quintaliani

22 maggio, ore 17:00. All’anfiteatro del Parco Bellini di Ponte San Giovanni, giocata benefica col “Mercante Cuore verde dell’Umbria” di Francesco Quintaliani.

Un appuntamento già previsto ai Notari sotto le festività natalizie. Rinviato a causa dei timori legati alla pandemia. Lo avevamo annunciato con gioia [ INVIATO CITTADINO Il "Mercante in fiera di Perugia e dell'Umbria" di Francesco Quintaliani (perugiatoday.it) ], ma abbiamo dovuto rinunciarci.

Però questo secondo appuntamento – se il diavolo non ci mette lo zampino – dovrebbe essere mantenuto. Tanto più che l’iniziativa è prevista open air, azzerando di fatto i rischi da potenziale contagio.

Sarà uno spettacolo in cui proporremo le 130 carte di Perugia e dell’Umbria. Naturalmente, saranno numerosi i premi abbinati alle carte che risulteranno vincenti. Madrina, è confermata la giornalista Paola Costantini. Suo compito quello di conferire pennellate di cultura e professionalità con domande, aneddoti, interviste all’autore e ai collaboratori all’evento.

Al nostro Inviato Cittadino il ruolo di banditore. Gli attori Gian Franco Zampetti e Leandro Corbucci intratterranno il pubblico proponendo pagine di letteratura in lingua perugina. Nella certezza che le persone interverranno numerose, anche perché il ricavato va alla Struttura per disabili Casa del Nibbio in quel di Prepo.

Fra i testimonial dell’iniziativa, organizzata da Leonardo Belardi per il Circolo ponteggiano, anche il sindaco Andrea Romizi che ha sottoscritto l’impegno e firmato il manifesto. La giocata sarà coronata da una amichevole degustazione di panini offerti dall’organizzazione.