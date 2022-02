Riapre alla grande il Circolo Luigi Bonazzi di Franco Venanti: "Come reagire a livello socio-culturale alla pandemia"

Riapre alla grande il Circolo Luigi Bonazzi di Franco Venanti con una conferenza di sicuro appeal. “La pandemia ha inibito l’attività di tanto associazionismo culturale, ma è tempo di reagire proponendo ai soci iniziative di sicuro interesse”, commenta il Maestro della neofigurazione e fondatore (col fratello Luciano e personaggi del calibro di personaggi come Gerardo Dottori) della più prestigiosa Associazione culturale cittadina. Un’Associazione che spazia su temi come l’arte, la scienza, la storia, la letteratura. Grazie alle numerose e qualificate relazioni che il suo presidente intrattiene con personaggi di rilievo del milieu locale, nazionale e internazionale. Di Franco Venanti e delle sue tante mostre e iniziative si parla infatti in tutta Europa.

La riapertura alla grande vede come relatore Francesco Latino Chiocci – Ordinario di Geologia Marina - Dipartimento di Scienze della Terra Roma, Università La Sapienza – proporre il tema “Georischi marini, un mondo nascosto sotto una tavola blu”. Non inganni la levità del titolo in cui il sintagma “tavola blu” richiama una celebre canzone degli anni Sessanta (“Pinne, fucile e occhiali” di Edoardo Vianello). La trattazione avverrà in modo rigoroso e sicuramente divertente. Ma di divulgazione alta, sebbene non barbosa. Interverrà il geologo Luca Domenico Venanti, esperto di settore, accreditato da meritato apprezzamento per la sua competenza specialistica in materia.

Una conversazione di carattere scientifico che affascinerà l’uditorio, sempre esigente, della meritoria Associazione cittadina. Per la riapertura è stata scelta la Sala Falcone e Borsellino del Palazzo della Provincia, in piazza Italia. Appuntamento alle ore 17:00 del 25 febbraio.