Tra luci, dolci e musica Perugia si riempie di vita: al Centro camerale Alessi la mostra dei 100 anni del Luna Park

Il fine settimana nel centro storico di Perugia è stato magico per grandi e piccoli. Fra luci natalizie, i dolci, i concerti dai balconi dei palazzi storici e l'immancabile pista di pattinaggio, la città ha fatto il pieno di cittadini e visitatori.

Anche il Centro camerale Alessi si è riempito di vita, con l’inaugurazione della mostra dei 100 anni del Luna Park di Perugia e i laboratori del Post.

Presenti il vicesindaco Tuteri, tutto il Cda del Post con il presidente Francesco Gatti e Elisabetta Vignali rappresentante della classe V della scuola primaria di Olmo, vincitrice del primo premio del contest sui 100 anni del Luna Park che si svolto nel mese di ottobre.

Il concorso ha coinvolto tutte le scuole primarie di Perugia, che hanno realizzato disegni, cartelloni e plastici ispirati al tema. La scuola di Olmo ha ricevuto 1000 euro per un disegno di 9 metri, mentre le scuole di Colle Umberto e di Castel del Piano hanno ricevuto 500 euro ciascuna per i loro plastici.

I laboratori del Post dedicati alla creatività e all'innovazione dei più piccoli, hanno riscosso un grande successo e continueranno per tutti i successivi weekend di festa.

Il vicesindaco Tuteri, per la conclusione dell'iniziativa, ha sottolineato l'importanza del luna park come luogo di divertimento e di memoria per le generazioni di perugini e ha invitato tutti a non perdere mai la "bambinità", intesa come felicità, curiosità e voglia di avventure, immancabili per la vita di ogni bambina e bambino e, perchè no, anche degli adulti.