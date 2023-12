L'ESEMPIO dell'Associazione Altotevere a sostegno della sanità pubblica: donazioni, macchinari e prevenzione contro il cancro

Oltre dieci donazioni (tra presidi sanitari, informatici e medici), una macchina in comodato d'uso per l'equipe delle cure palliative, il sostegno alle attività ospedaliere (in consulenze, prestazioni ed organizzazione di convegni) e altri progetti in allestimento con i reparti della Breast Unit e dell'Oncologia e Radioterapia: è questo l'incredibile bilancio 2023 di una delle più importanti e storiche associazioni di volontariato in ambito sanitario dell'Umbria: ovvero l'Associazione Altotevere Contro il Cancro che ha dato un supporto molto importante all'ospedale di Città di Castello e al Distretto dell'Alto Tevere. Un bilancio che è stato fatto in una conferenza stampa alla presenza di Silvio Pasqui, direttore del Presidio Ospedaliero Alto Tevere Usl Umbria 1 e di tutti i direttori di distretto che si battono su fronte della prevenzione-ricerca-cura delle malattie oncologiche.

Il presidente dell'Associazione Cesarotti ha effettuato il punto sul sostegno dato al nosocomio dell'Altotevere: donanzioni riguardanti compressori per seni per mammografo (reparto Senologia); arredi per classificazione cartelle cliniche, pc portatile, elimina code, lettori barcode, schermo tv, mobile front office, sedie per la sala riunioni e le sale d'attesa (per gli ambulatori di Oncologia e Radioterapia); mentre per il Distretto Alto Tevere un’auto Fiat Panda in comodato d'uso per equipe cure palliative ed un medico palliativista. Ha offerto il suo sostegno in consulenze e prestazioni estetico-oncologiche e nel mese della prevenzione dello scorso novembre ha contribuito all'organizzazione del convegno "Patologia tiroidea in Alto Tevere" e alle visite ecografiche alla cittadinanza. Sta contribuendo ad altri progetti in allestimento con i reparti della Breast Unit (data manager insieme ad Aronc Perugia) e dell'Oncologia e Radioterapia (con la costituzione del gruppo Ama Prostata).

Il dottor Pasqui nel corso del suo intervento, oltre a ringraziare l'associazione, ha rimarcato che la collaborazione con l'AACC "dura da oltre trent'anni e ci ha permesso di offrire nel nostro ospedale cure eccellenti legate al settore della patologia oncologica". Ha chiuso la conferenza la dottoressa Felicioni ringraziando l'AACC "per la collaborazione trentennale. In particolare, per i percorsi di fine vita nei quali gli operatori del distretto e i volontari stanno lavorando fianco e fianco permettendo la qualità e l'umanità dell'assistenza ai nostri pazienti".