INVIATO CITTADINO Adisu. La storia infinita. Perché tanti lavori contemporaneamente

Adisu. La storia infinita. Perché tanti lavori contemporaneamente. Se lo chiedono non solo gli studenti… ma la città intera.

Domanda, e si domanda, un attento osservatore della vita universitaria cittadina.

“La residenza di S. Matteo in Campo d’Orto chiusa da anni, perché?”.

E aggiunge: “L’edificio di viale Faina chiuso da decenni. La prima palazzina per instabilità legata al terremoto storico. Ma anche il resto è congelato”.

E ancora: “Il Fatebenefratelli a chi viene assegnato? E quello storico di via Francesco Innamorati?”.

Questioni da approfondire.

Si domanda ancora: “Tutte le altre residenze in ristrutturazione, come Via Innamorati/Via Elce di Sotto, a che punto sono?”.

Elenca un’amara corona di servizi, ormai finiti nel dimenticatoio. Osservando: “Purtroppo questo Ente non ha più servizi come una decina di anni fa”.

Vuoi fare qualche esempio?

“Certamente: psicologo, medico per i fuori sede, ginecologa, tanta attività di prevenzione come per il fumo e l'alcol e problemi inerenti l'alimentazione”.

C’è dell’altro?

“Attività culturali come “Giugno in arte” oggi ridotto a un concorso di letteratura. E poi la musica per band studentesche”.

Ancora?

“Da ultimo, rilevante l’attività di Radiophonica per tutto il giorno e presenze di autori del mondo della comunicazione. Ormai alla frutta”.

È vero.

“A riguardo, l’Adisu ha vinto anche la location per un festival nazionale delle radio universitarie con l’intervento di studenti provenienti da altre emittenti Europee. Ma oggi non resta niente”.

Insomma: il Diritto allo studio come l’Araba fenice? Che ci sia ciascun lo dice, dove sia… nessun lo sa.

“Oggi, se guardiamo indietro, il diritto allo studio è tornato ad essere in peggio l'esercizio di garantire un pranzo e un posto letto, confidando nel privato che nel tempo ha sempre più ridotto questi servizi. Ma la logica che andava molto in voga allora, quella del "privato è bello", è anche un affare per il privato e Pantalone paga senza neppure essere soddisfatto nei propri bisogni”.

Conclusione condita con una domanda (retorica) amara. Anzi amarissima.

“Ce ne faremo una ragione?”.

Certo che no. La città e la rilevante componente studentesca vogliono qualcosa di diverso. E non ci sono nostalgici “come eravamo”. Ma c’è bisogno di risposte all’hic et nunc. Altrimenti la città diventa un deserto di cultura e umanità.