INVIATO CITTADINO Ruggero Torelli, chi era costui?

Biblioteca di San Matteo degli Armeni. Accoglienza di Gabriele De Veris, introduzione dell’archivista Mario Squadroni, saluto del Presidente Michele Chiuini.

A seguire, la conversazione della dottoressa Roberta De Martino, bibliotecaria e archivista, la quale traccia un esauriente profilo del grande personaggio cui è intestata la strada urbana che collega la zona San Galigano con via Annibale Vecchi.

Torelli fu medico di medicina generale, attivo nel torgianese e successivamente a Perugia, città natale in cui compì i primi studi per poi concluderli a Bologna, dove conseguì la laurea nel 1844.

Successivamente si recò a Napoli per affinare la tecnica chirurgica e, tornato a Perugia, fu in servizio all’ospedale civico.

Conoscendo le misere condizioni di vita del mondo rurale, pubblicò anche un manuale in cui impartiva consigli relativi all’igiene e alla cura di alcune diffuse patologie.

In veste di chirurgo, dimostrò particolare valentia e fu il primo a realizzare una resezione gastrica parziale. Anche se la primazia non gli venne riconosciuta per effetto della tardiva pubblicazione.

Nel 1862 gli fu assegnata la cattedra di chirurgia alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia, subentrando al collega Dottorini. Qui rimase ad insegnare patologia chirurgica fino ai suoi ultimi anni, ricoprendo anche la carica di rettore dello Studium.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Partecipò attivamente agli avvenimenti politici del tempo, narrando momenti cruciali e raccontando in versi alcuni eventi luttuosi come il XX Giugno cittadino. Tanto lo sdegno della sua esternazione, che i curatori del volume espunsero le parti in cui il linguaggio assumeva toni particolarmente violenti.

Dopo il pensionamento, ritiratosi dalle cariche pubbliche, si dedicò alla scrittura, in particolare alla creazione di componimenti redatti nella forma delle Barocciate che fanno capo al Seicento perugino. Apparentemente popolari, in realtà frutto di cultura e scuola.

Compose anche sonetti in dialetto perugino, la maggior parte dei quali scritti nel suo ultimo decennio di vita.

Furono pubblicati postumi (emendati nelle espressioni più ruvide) da parte dei familiari.

Ruggero Torelli riposa, in una modesta tomba di famiglia, al cimitero monumentale di Perugia.

In appendice, l’Inviato Cittadino è stato invitato a delineare rapidamente la produzione poetica in vernacolo rustico dei Ponti. Dando lettura del sonetto ’L murìe, in cui Torelli parla della fine: Si ho da murì quan dormo n me ne curo / m’arincresce a murì quan che so sveglio.

Gli appuntamenti sulla toponomastica elcina riprenderanno nel prossimo mese di settembre.