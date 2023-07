INVIATO CITTADINO In via Oberdan è arrivato l’uomo dei pappagallini

Ha piazzato le gabbiette e un trespolo sul quale stanno tranquilli dei minuscoli pappagalli variopinti.

Stimolata la curiosità dei bambini di passaggio. Che si avvicinano curiosi e si sentono proporre la possibilità di prendere in mano o sul braccio i pacifici volatili.

Tanto abituati al contatto col pubblico che non volano via. Ma si lasciano addirittura accarezzare.

Non è il vecchio ambulante col pappagallino che estrae il bigliettino con le sorti della persona credulona.

Si tratta solo di una curiosità. Per fare uno scatto, con la digitale o il telefonino.

Un avviso bilingue (italiano e inglese, moderno esperanto) dice che, per accarezzare e farsi una foto coi pappagallini, è d’uopo lasciare un’offerta.

Sono parecchi quelli che aderiscono. Se non per l’eccezionalità dell’evento, almeno per fare un po’ di bene.

E Perugia, provincialotta e internazionale, con fama di dura “dal cuore tenero”, accetta l’offerta.

Come Cio-Cio-San in “Butterfly”: Un po’ per celia e… un po’ per non morir.