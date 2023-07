INVIATO CITTADINO Centenario della morte di Lodovico Caselli

Perugia conosce la passione con cui Giorgio ha curato le celebrazioni per il centenario della morte di Lodovico Caselli, artista, inventore, fotografo, musicista, soprattutto pittore di vetrate.

Da dove discende la passione per la pittura, e poi per l’arte vetraria?

“Lodovico era nipote di Francesco Moretti da cui apprese quest’arte”.

Un apprendistato che si dipanò negli anni, vero?

“La sua collaborazione trentennale con lo zio, oltre a fornirgli tutti i segreti e gli strumenti del mestiere, gli ha permesso di realizzare vetrate che si trovano in varie parti dello Stivale”.

Ce ne ricordi qualcuna?

“Qui da noi, le vetrate di Santa Maria degli Angeli, di Loreto, di Orvieto. Ma anche numerose altre, sparse per le chiese e i cimiteri d’Italia”.

Oltre che artista del vetro, era Maestro pittore stricto sensu?

“Vero. Ha lasciato diverse, pregevoli testimonianze della sua abilità di pittore classico a Perugia, nella chiesa di San Costanzo, dove ha dipinto il catino absidale e i tre polittici su tavola, e anche nella Cattedrale, dove si può ammirare la sua Sacra Famiglia”.

Quali gli illustri committenti?

“Questi lavori gli erano stati commissionati dal Papa Leone XIII, per oltre trenta anni vescovo di Perugia, per il quale realizzò anche cinque quadri di altare per la chiesa di S. Leone Magno a Carpineto Romano, luogo natale del Papa”.

Non solo pittore e disegnatore, ma anche creativo di straordinaria caratura.

“Oltre all’abilità e allo spiccato senso artistico nel disegno e nella pittura, la sua creatività ha fatto sì che Lodovico apportasse innovazioni nel campo del lavoro delle vetrate artistiche”.

Parlaci di queste innovazioni.

“Lodovico realizzò almeno due forti innovazioni. Innanzitutto, suggerì allo zio l’utilizzo della fotografia per la realizzazione dei cartoni”.

E l’altra?

“Progettò e costruì una macchina per la sabbiatura del vetro all’inizio del XX secolo”.

Una testa orientata alla scienza e alla tecnica.

“Fra l’altro, si era anche dedicato alla creazione di un calcolatore meccanico che avrebbe voluto commercializzare”.

Si parla anche di una spiccata passione musicale. Motivatamente?

“Si dilettava suonando il mandolino e il liuto con il Circolo Mandolinisti e Chitarristi di Perugia, già Società dei Mandolinisti Perugini”.

Dicci qualcosa di più sul suo amore per la fotografia.

“Lodovico aveva ideato un metodo per fotografare le vetrate nello Studio, prima della spedizione, in condizione di luce e di posizione ottimali”.

Come procedeva? È vero che lo si potrebbe definire un ‘antenato’ inventore di Photoshop?

“Fotografava le opere a porzioni, curando con estrema precisione la messa a fuoco e l’esposizione dei singoli segmenti. Quindi stampava le foto, le ritagliava lungo le linee dei piombi e le incollava insieme, ricostituendo l’intera vetrata. Insomma: realizzava manualmente quello che oggi è possibile con qualche clic di Photoshop”.

L’opera più significativa?

“La morte prematura ha lasciato incompiuti alcuni lavori che sono stati poi completati dalle figlie Rosa e Cecilia. L’opera più importante realizzata interamente da Lodovico è la vetrata con il Martirio di San Lorenzo, nella cattedrale di Perugia, compiuta tra il 1919 e il 1920 e installata all’inizio del 1921, esattamente un anno prima della morte”.

Ha fatto dell’altro?

“Ha coadiuvato lo zio nell’insegnamento all’Accademia di Belle Arti di Perugia e come lui ne è stato direttore. Proseguendo il quarantennale lavoro dello zio, è stato anche direttore della Pinacoteca municipale di Perugia, accompagnandola, dal 1915 al 1918, nel passaggio a Galleria Nazionale”.

(Foto Archivio Caselli Moretti)

Una assoluta rarità fotografica. Per quanto riguarda le foto, Giorgio Panduri ci invia quella preparatoria del tondo della Cattedrale.

Pietro Frenguelli. Un modello di assoluta eccezione. Nella foto scattata da Lodovico, il modello che ha posato per il San Lorenzo è Pietro Frenguelli, studente all’Accademia quando Lodovico ne era Direttore. Frenguelli, diventato poi docente di Architettura nella stessa Accademia e infine Direttore a sua volta, è stato anche un grandissimo scultore. Le sue opere campeggiano numerose nel Cimitero Monumentale di Perugia.