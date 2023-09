Perugia, il doposcuola gratuito di quartiere: si cercano volontarie e volontari

Ripartirà a breve il doposcuola popolare di quartiere frutto dalla collaborazione tra Osa, Operatori Sociali Autorganizzati Perugia, Cap 06124 e Don Luca Oratorio interparrocchiale "I Tipi Loschi di PiGi" Anspi, nella zona di via Birago.

Durante lo scorso anno il percorso didattico ha avuto un grande successo e acciocché riaccada è auspicabile l’aiuto di volontari e volontarie, fra loro insegnanti, educatrici ed educatori. Nell’annuncio della ricerca da parte di Osa si legge: “Per far sì che tutto funzioni ancora e ancora meglio, siamo in costante ricerca di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco e regalarsi l’opportunità di far parte di un bellissimo percorso che può fare veramente la differenza”.

Il nuovo anno scolastico sta entrando nel vivo e a breve anche il doposcuola, con l’aiuto di chi si proporrà per dare una mano, riprenderà la sua attività.