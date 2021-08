Tyson, un dolcissimo quattro zampe, cerca famiglia

Un altro cane adottabile presso il Rifugio Agrilia di Ponte Pattoli a Perugia cerca un padrone che possa prendersi cura di lui: in cambio offre tanta amicizia e affetto

L'estata è agli sgoccioli, le ferie sono alle spalle e si prospetta un nuovo lungo inverno da trascorrere per la maggior parte al chiuso. Alla sola idea, può venire lo sconforto! Cosa c'è di meglio, allora, di pensare a una nuova compagnia?

Al Rifugio per cani Agrilia di Ponte Pattoli tanti volontaria premurosi si prendono cura di alcuni amici a quattro zampe che non aspettano altro che un po' di affetto, da ricevere ma anche da dare. Oggi vi presentiamo uno degli ospiti del Rifugio, Tyson, che come gli altri aspetta di essere adottato.

Nome: Tyson

Anni: 4 (Nato il 30 Aprile 2017)

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Un cane dolcissimo, praticamente un cucciolone. Compatibile con tutti i suoi simili. Vaccinato, microchippato e castrato.

Info: Rifugio per cani Agrilia