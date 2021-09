Stella chiede l'affetto di una famiglia che la adotti: è stata abbandonata con nove cuccioli

Questa cagnolina si trova al Rifugio per Cani Agrilia di Ponte Pattoli, a Perugia, la sua storia è di sofferenza e abbandono, ma ora spera in una nuova famiglia

Siamo oramai tornati nel pieno delle nostre attività quotidiane e la stagione autunnale è alle porte. Per affrontare con grinta il ritorno alla normalità dopo la pausa estiva, cosa c'è di meglio di pensare di adottare un amico a quattro zampe?

Al Rofugio per cani Agrilia di Ponte Pattoli, Perugia, tanti amici pelosi sono accuditi con amore, in attesa di trovare una famiglia dove poter ricevere e contraccambiare tanto affetto e compagnia. E' il caso di Stella. Andiamo a conoscerla meglio.

Stella è arrivata in rifugio con ben 9 cuccioli, era legata per strada insieme ai cuccioli. È insaziabile, forse per quanto ha sofferto prima di trovare accoglienza al Rifugio. Nata nel 2017, è arrivata ad Agrilia nel 2018. Cerca costantemente attenzioni dalle persone. Chiunque arrivi in Rifugio è obbligato ad accarezzarla e coccolarla!

Nome: StellaAnni: 4

Sesso: femmina

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Compatibile con tutti i suoi simili. Vaccinata, microchippata e sterilizzata.

Info: Rifugio per cani Agrilia