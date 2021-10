Scegliere di adottare un cane o un gatto con consapevolezza: ecco la guida della LAV

Convivere con un pet comporta molti benefici per il corpo e la mente, a patto che ce ne sappiamo prendere cura nel modo giusto: LAV ha messo a punto una guida con alcuni consigli pratici

I vantaggi che offre il vivere insieme a un cane o a un gatto sono moltissimi e non tutti noti. Ad esempio, avere in famiglia un pet facilita i rapporti sociali e ha una funzione decisamente positiva nell’allentare tensioni e stress. Sono molti gli studi che dimostrano i considerevoli benefici offerti dalla compagnia di un animale, dal benessere fisico a quello psicologico di una persona. Anche per i più piccoli, crescere accanto a un quattro zampe è un’esperienza importante poiché favorisce lo sviluppo, li responsabilizza, fa conoscere loro la dimensione e il valore della diversità.

Ma la scelta di vivere con un cane o un gatto è molto impegnativa e deve essere ponderata con responsabilità. Prendersi cura di un cane o di un gatto implica infatti una serie di doveri e cure imprescindibili, molto simili a quelli che una madre e un padre devono avere nei confronti di un figlio.

Ecco perché bisogna essere consapevoli di bisogni fisici, etologici, emotive e affettivi dell’animale: adottare un cane o un gatto non significa solo dargli da mangiare e una cuccia, ma condividere con lui tempo ed esperienze. Inoltre è importante cercare un’affinità elettiva con l’animale e saper scegliere il cane o il gatto in grado di interagire al meglio con il nostro carattere e con la nostra famiglia.

Innanzitutto, nel procedere alla scelta del nostro pet non dobbiamo mai farci guidare da questioni di estetica o dalle pressioni della moda, ma dobbiamo valutare con obiettività questo dato: nei canili italiani vivono oltre 115.000 cani senza un padrone, mentre i gatti abbandonati al loro destino sono molti più di 2.600.000.

Ecco allora una Guida pratica elaborata da LAV, l'associazione nata nel 1977 per "praticare e promuovere il cambiamento culturale nel rapporto con gli altri animali che porti a stili di vita e a scelte politiche fondati sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi, senza distinzione di specie".

Si tratta di un elaborato chiamato “4 zampe che cambiano la vita” ricco di informazioni utili e suggerimenti per chi convive con un animale familiare, o per chi sta pensando di accoglierne uno in famiglia.

Qui il link per scaricare la guida.