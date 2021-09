Al Rifugio per cani Agrilia di Perugia Lubiana aspetta un nuovo padrone

La cagnolina è arrivata al Rifugio quando aveva un anno. Il suo carattere docile la rende ideale anche per stare in famiglia e convivere con altri suoi simili

Se state cercando un amico a quattro zampe che vi tenga compagnia nelle giornate autunnali, che ami scorazzare in mezzo alle foglie secche mentre passegiate per la strada, che sia sempre pronto a giocare e a ricevere coccole, c'è un posto dove qualcuno sta aspettando proprio voi. Infatti il Rifugio per Cani Agrilia di Ponte Pattoli a Perugia è un luogo che accoglie con amore e professionalità tanti cani di varie razze e tipologie. Tra questi, c'è sicuramente anche il pet che state cercando voi...

Oggi vi presentiamo Lubiana, cagnolina di cinque anni dal carattere compatibile con tutti i suoi simili, bravissima con le persone, e decisamente adatta anche a famiglie. Venite a conoscerla!

PIN

Nome: Lubiana

Anni: 5

Sesso: femmina

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Compatibile con tutti i suoi simili. Vaccinata, microchippata e sterilizzata.

Info: Rifugio per cani Agrilia