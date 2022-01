Mariolino aspetta una famiglia: è giocherellone e ama stare in compagnia

Ci sono alcune persone che quando arrivano le festività natalizie non sono particolarmente contente, perché i giorni di festività spesso corrispondono a solitudine e mancanza di relazioni, o semplicemente, perché i giorni festivi danno loro una sensazione di malinconia.

Per ovviare a questa triste sensazione non c'è niente di meglio che adottare un amico a quattro zampe! Al Rifugio Agrilia di Ponte Pattoli a Perugia ce ne sono tantissimi che aspettano di trovare una famiglia e degli amici a cui donare il proprio affetto e con cui condividere la propria vita. Se avete voglia di un cane giocherellone e bisognoso di tante coccole, Mariolino è quello che fa per voi!

PIN

Nome: Mariolino

Anni: Nata fine 2017

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: è il cane molla, salta, corre e non sta un attimo fermo. È adatto a chi ha una vita attiva e dei figli. È un cane super allegro, che vuole giocare sempre, nel box si dispera perché vuole il contatto umano, vuole attenzioni e soprattutto vuole giocare e giocare. Vaccinato, microchippato e sterilizzato.

Info: Rifugio per cani Agrilia

Come ogni anno, il Rifugio per cani Agrilia propone il "Calendario del Rifugio", che con una piccola donazione di 5 euro permette di aiutare i tantissimi cani che sono ospitati al ricovero in attesa di un padrone che li adotti. Tutte le info sulla pagina Facebook del Rifugio.