Giornata mondiale del cane: tutti i benefici di vivere con un amico a 4 zampe

Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del cane: un'iniziativa nata nel 2004 negli Stati Uniti, e poi diffusasi in tutto il mondo. L'amore per gli amici a quattro zampe non fa eccezione nemmeno in Italia dove, secondo gli ultimi dati, sono oltre 14 milioni i cani domestici presenti nelle nostre case.

“Lo vediamo dai nostri dati, sempre più italiani scelgono di avere un animale domestico e se ne prendono cura come un vero e proprio membro della famiglia. Si prendono cura della loro salute e del loro benessere, dalla scelta del cibo fino a un programma educativo loro dedicato”, spiegano Pierluigi Consolandi e Marco Laganà fondatori di Dog Heroes, la startup che produce e consegna pappe fresche per cani in abbonamento, personalizzate sulla base del fabbisogno calorico del singolo animale grazie all’aiuto di un team di veterinari, e che nel 2021 ha registrato una crescita del 446% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Tutti i benefici di vivere con Fido

Proprio in occasione della Giornata Mondiale del Cane, la dott.ssa Chiara Bonfà, addestratrice E.N.C.I. sez.1, ha stilato l’elenco dei benefici che la vicinanza di un cane può portare: