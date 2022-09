"Facciamo cagnara!" torna la mostra evento dedicata ai 4 zampe per sostenere la Fondazione ANT in Umbria

Domenica 18 settembre, dalle ore 15, al Parco di Via della Scuola di Ponte San Giovanni di Perugia torna a grande richiesta, dopo due anni di pausa forzata per la pandemia, "Facciamo Cagnara", la mostra canina non professionale aperta a tutti gli amici a 4 zampe, di razza e meticci, cuccioli e adulti.

L’appuntamento, giunto ormai alla nona edizione, gode del Patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia ed è un momento di solidarietà e sensibilizzazione che sostiene l’assistenza medico specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

L’evento è promosso con passione e cuore da Zoogarden Pet Shop di Ponte San Giovanni per valorizzare il mondo a 4 zampe, combattere i fenomeni di randagismo, valorizzare le adozioni e contribuire a sostenere i progetti di ANT nel nostro territorio. Sono infatti oltre 10 anni che Zoogarden si impegna al fianco di ANT.

L’iniziativa ha un ricco programma con spazi informativi a cura del progetto Randagiamo, Lo sportello a quattro zampe, Associazione Speed Dog e A.s.d Perugia City Dog Wild. Oltre la mostra canina, che è suddivisa in 5 categorie (giovani femmine, giovani maschi, adulti femmine, adulti maschi e senior) durante il pomeriggio ci sarà un intervento dal titolo “La zampa che cura” tenuto dal Dott. Giacomo Ercolani – psicologo ANT – e dalla Dott.ssa Laura Cibeca – esperta di Pet Therapy di Speed Dog – sul tema del ruolo dell’animale domestico nei momenti della malattia.

Come partecipare

Partecipare è semplice. Tutti i cani, di razza e non, possono gareggiare in questa competizione amichevole. L’iscrizione può essere effettuata a partire dalle ore 15 direttamente al Parco di via della Scuola con una donazione di 10 euro. Tutti i partecipanti riceveranno un welcome bag sorpresa con articoli dedicati ai quadrupedi.

Sarà possibile iscriversi anche nei giorni precedenti contattando 342 7662550 (Fondazione ANT) oppure il 075 393232 (Zoogarden).

Il regolamento dell’iniziativa: REGOLAMENTO - (facciamocagnara.altervista.org)