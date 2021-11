Dasy cerca famiglia, è giocherellona e compatibile con tutti i suoi simili: vieni a conoscerla al Rifugio Agrilia

Se state pensando che l'autunno è una stagione troppo malinconica da trascorrere soli o semplicemente vi siete stancati di non avere mai un buon motivo per uscire a fare una passeggiata, adottare un amico a quattro zampe può essere l'iniziativa giusta da prendere in questo momento. Del resto, al Rifugio Agrilia di Ponte Pattoli (Perugia), la signora Lia Campriani accoglie e custodisce con amore circa 160 cani senza padrone, che non aspettano altro che essere adottati da una famiglia amorevole e disponibile. Oggi vi presentiamo in particolare Dasy, arrivata con una cucciolata di sette cagnolini dal Sud, ormai 4 anni fa.

Nome: Dasy

Anni: Nata il 26 aprile 2017

Sesso: femmina

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Taglia media, supergiocherellona e bellissima. Compatibile con i suoi simili. Vaccinata, microchippata e sterilizzata.

Info: Rifugio per cani Agrilia