Una cucciolona di 10 mesi aspetta un nuovo padrone al Rifugio per cani Agrilia

Se siete tornati dalle vacanze estive e vi siete fatti prendere dalla malinconia, o se non potete partire per vari motivi e vi sentite tristi e scoraggiati, beh, sono tutti buoni motivi per prendere in considerazione l'opportunità di far entrare in casa un nuovo amico, precisamente peloso e a quattro zampe!

Stiamo parlando della possibilità di adottare una cane, cose sempre possibile al Rifugio per cani Agrilia di di Ponte Pattoli, alle porte di Perugia.

Lì ci sono oltre 100 esemplari di ogni razza, taglia e carattere che attendono, circondati dalle cure dei volontari e della signora Lia, di essere adottati di una nuova famiglia.

Questa bella biondina si chiama Fede, è arrivata nel rifugio corca due settimane fa dalla Sicilia e attende forse proprio te.

PIN

Nome: Fede

Anni: 10 mesi

Sesso: femmina

Malattie: non presenti

Su di lei: ha gia’ la saggezza di un’adulta. Va a guinzaglio, è molto socievole, dolcissima. Microchippata e sverminata

Info: Rifugio per cani Agrilia