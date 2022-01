Continua la campagna di adozioni al Rifugio per cani Agrilia: vieni a conoscere Tito e scopri se è il 4 zampe per te

Continua la campagna di adozioni di cani al Rifugio per cani Agrilia di Ponte Pattoli, alle porte di Perugia. Qui, qui la signora Lia Campriani, con l'aiuto di alcuni volontari, si prende cura di centinaia di cani trovatelli, esemplari di tutte le razze, meticci e di varie età che cercano l'affetto di un padrone e la compagnia di una famiglia.

Oggi vi presentiamo la storia di Tito, trovato sulla E45 che correva sulla corsia di sorpasso: aveva rotto il cordino con il quale l'avevano legato al guardrail.

Se volete fare la sua conoscenza per valutare se può diventare il vostro amico più fidato, al Rifugio Agrilia vi stanno già aspettando!

Nome: Tito

Anni: Nato il 3 Luglio 2017

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: all'inizio è timido ma guadagnata la sua fiducia è un cane dolcissimo. Socializza con tutti i cani. Vaccinato, microchippato e sterilizzato.

Info: Rifugio per cani Agrilia

Un calendario speciale per aiutare gli amici a 4 zampe

Come ogni anno, il Rifugio per cani Agrilia propone il "Calendario del Rifugio", che con una piccola donazione di 5 euro permette di aiutare i tantissimi cani che sono ospitati al ricovero in attesa di un padrone che li adotti. Tutte le info sulla pagina Facebook del Rifugio.