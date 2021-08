Bacco cerca un padrone, forse puoi essere tu

Se vi sentite soli e pensate che è arrivato il momento di spezzare questa solitudine, dovete prendere seriamente in considerazione l'idea di adottare un amico a 4 zampe. Questo periodo dell'anno, in cui molte persone hanno un tempo di riposo con le ferie, potrebbe essere l'ideale per fare amicizia con un quadrupede, che poi diventerà un membro effettivo della famiglia, con il suo affetto, la sua voglia di coccole e di giocare.

Ecco allora che Bacco vi aspetta al Rifugio per cani Agrilia, dove attualmente volontari come Michela si stanno prendendo cura di lui. Ma il suo posto non è questo! Il posto di Bacco è in una famiglia, con il suo carattere dolce e versatile, si adatterà di certo alle vostre abitudini.

Nome: Bacco

Anni: cinque (Nato a settembre 2016)

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Un cane spettacolare, bellissimo e dolcissimo. Compatibile con tutti i suoi simili. Vaccinato, microchippato e castrato.

Info: Rifugio per cani Agrilia