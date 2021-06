Altro appello a Perugia per ritrovare un meraviglioso "pappagallino in fuga"

Si chiama Moushi, ha un anello ben visibile, ed è pappagallino in fuga,da ieri sera, dalla sua abitazione dopo essersi spaventato per un rumore forte scoppiato in strada. Al buglio è riusciti a fuggire dalla finestra dell'appartamento. E' successo a Madonna Alta e i proprietari sono molto preoccupati perchè pensano che si sia allontanato di parecchio dal quartiere perugino. Per chiunque possa fornire informazioni: ecco il numero di telefono 3402550356