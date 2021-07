Un'app per la gestione e la cura dei nostri amici a 4 zampe: arriva ZampyLife

Quando arriva l'estate, moltissime persone possono finalmente rilassarsi e andare in vacanza con la propria famiglia, lasciando la vita stressante della città.

Come ogni anno, però, si ripresenta un fenomeno molto diffuso, quello dell’abbandono degli animali domestici, che nei primi mesi del 2021 ha registrato un forte aumento. Alcune persone infatti, con l’arrivo delle vacanze, invece di organizzare un viaggio in compagnia di cani e gatti oppure di lasciare i propri animali in centri specializzati, in cui vengono seguiti e assistiti, scelgono di abbandonarli per strada. Purtroppo sono tanti coloro che dimenticano di aver condiviso una parte importante della loro vita con i pet. Inolte il fatto costituisce un vero reato.

L’abbandono di un cane o di un gatto crea il fenomeno del randagismo che mette in pericolo la vita dei quattro zampe le cui probabilità di morire di stenti o essere investiti da auto sono alte. Solo pochi fortunati riescono ad essere accolti da strutture in attesa di adozione.

Il fenomeno del randagismo comporta anche problemi di sicurezza per chi guida. Nonostante l’abbandono sia un reato punibile fino a un anno di reclusione, perché compiuto ai danni dell’animale stesso, molti continuano a lasciare i loro pet ai margini delle strade.

Stanno nascendo molte iniziative per combattere contro questa pessima abitudine, tra cui ZampyLife. Di cosa si tratta? È un’app sempre gratuita, dedicata agli amanti degli animali e del loro mondo che ha tra gli obiettivi quello di sconfiggere il randagismo e non solo.

L’applicazione, partita da un’idea di Edoardo Stoppa, che ne è anche il creatore e testimonial ufficiale insieme a Juliana Moreira e molti altri influencer, è nata nell’aprile del 2021 ed è il primo vero e proprio aggregatore di informazioni, servizi e prodotti relativi agli amici a quattro zampe.

Zampylife, patrocinata dal ministero della Salute, ha l’obiettivo di diventare un mezzo per la cura e la gestione degli animali in tutta Italia attraverso una community per combattere il randagismo e anche le importazioni illegali.

Oltre a questo, l'app ha al suo interno anche molti altri servizi come:

anagrafe animale: presenta anche in Umbria, è un valido strumento per creare il profilo di tutti i nostri animali domestici

cartella sanitaria: permette di acquisire e salvare il chip di ogni pet, in modo da conservare tutti i referti delle visite e le vaccinazioni senza correre il rischio di perdere i documenti. Inoltre, assicura una comunicazione più rapida con il veterinario, perché con un semplice click il professionista avrà a disposizione tutte le informazioni di cui ha bisogno;

promemoria: anche se i pet ci riempiono la vita e non possiamo fare a meno di loro, possiamo dimenicarci di alcune scadense e in nostro soccorso arriva questa funzione che ci permette di non dimenticare il compleanno dei nostri amici a quattro zampe oppure la dieta ideale con i consigli dei veterinari;

amicizia: i pet amano stare in compagnia dei loro simili e con questa funzione è possibile trovare con pochi tap il compagno di giochi con cui far divertire il nostro pet;

sos: nel caso in cui siamo in viaggio o lontani da casa, ZampyLife permette di trovare il pronto soccorso animale più vicino a noi;

smarrimento: anche se siamo sempre attenti, può succedere di perdere di vista il nostro pet, ma grazie a questa app il recupero potrà avvenire più facilmente attraverso l’uso dell’innovativa tecnologia Airtag.

Appoggiata e sostenuta dalle principali associazioni animaliste italiane, ZampyLife è in continua evoluzione, grazie anche alla consulenza di vari esperti che non vedono l’ora di rispondere alle domande dei proprietari. Inoltre è un ottimo strumento per tenersi sempre informati sulle più importanti novità del mondo animale e dell’universo cinofilo.

Disponibile per sistemi iOS e Android, con questa app saremo sempre informati su tutto quello che gravita attorno ai nostri pet e potremo accudirli nel migliore dei modi.