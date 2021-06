Merry aspetta un padrone, ecco come adottarlo

Il cane si trova al Rifugio per cani Agrilia di Ponte Pattoli. Ecco le sue caratteristiche e dove poterlo trovare

L'estate è arrivata, e con le sue giornate più lunghe diventa piacevole trascorrere il proprio tempo libero all'aria aperta, tra sole e natura, ancora meglio se in compagnia di un amico a quattro zampe.

Se sei alla ricerca di un cane da accogliere in casa, e a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno, questa guida fa per te! Oggi vogliamo presentarti Merry, un cane in cerca di famiglia ospitato dal Rifugio Agrilia di Ponte Pattoli, alle porte di Perugia.

Anni: sei

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Taglia media con pelo semilungo. Castrato, in regola coi vaccini e chippato. Recuperato nelle strade del sud Italia. Bravo al guinzaglio e compatibile con tutti i cani.

Info: Rifugio Agrilia