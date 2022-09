Vieni a conoscere Duchessa al Rifugio per cani Agrilia, sta aspettando proprio te

Se l'arrivo delladell'autunno vi mette malnconia e avete bisogno di uno stimolo in più per uscire a fare passeggiate all'aria aperta, prenedre in considerazione l'idea di adottare un cane può essere una valida ipotesi.

Infatti, la compagnia che un amico a quattro zampe è in grado di fare, è tanta: fedele per definizione, amicone, giocherellone e facile da accontentare, un cane vi terrà compagnia e vi farà scoprire magari luoghi o situazioni nuove, oltre a catapultarvi in un mondo, quello di chi ama i pet, che ancora non conoscete. Non sapete come fare per scegliere il cucciolo adatto a voi e alla vostra casa? Niente paura, al Rifugio per Cani Agrilia di Ponte Pattoli ci sono tantissimi esemplari che aspettano solo una nuova famiglia, temporaneamente accuditi con amore dai volontari del Rifugio, assieme alla signora Lia, fondatrice di questo centro. Andiamo oggi a conoscere tra questi amici pelosi uno in particolare.

PIN

Nome: Duchessa

Anni: 8

Sesso: femmina

Malattie: non presenti

Su di lui: dora le coccole, molto buona con le persone. Ovviamente chip, sterilizzazione e vaccini in regola

Info: Rifugio per cani Agrilia