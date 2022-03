Adottare un cane, la splendida Zara cerca una famiglia al Rifugio Agrilia

Ogni stagione è quella giusta per accogliere in famiglia un amico a quattro zampe. Allegri, giocherelloni, notoriamente fedeli e capaci di fare tanta compagnia, sono tanti i cani che aspettano di essere adottati al Rifugio per cani Agrilia. Alcuni sono stati già adottati, ma altri come Zara aspettano ancora un padrone che li accolga, coccolati e nutriti dai volontari del Rifugio per cani Agrilia, alle porte di Perugia. Vedrete che sapranno conquistare anche voi!

PIN

Nome: Zara

Anni: Nata il 19 dicembre 2017

Sesso: femmina

Genere: pastore abruzzese

Malattie: non presenti

Su di lei: Splendido esemplare di 30 kg. Molto dolce, compatibile con tutti i suoi simili. Vaccinata, chippata e sterilizzata

Info: Rifugio per cani Agrilia