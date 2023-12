Visita guidata in Pinacoteca per i dipendenti: strenna natalizia tra i capolavori di Raffaello e Signorelli

Una visita guidata in Pinacoteca per i dipendenti dell'azienda. Per Natale, niente pandori, panettoni o agende, ma una visita alle opere di Raffaello, Signorelli e gli altri maestri del Rinascimento: questa è stata la “strenna” natalizia che lo Studio Piesse di Città di Castello, gestito da due giovani professionisti, Marco Marianelli e Lorenzo Perioli, hanno voluto regalare ai cinque dipendenti della loro attività di consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutto lo staff si è dato appuntamento davanti al Museo per visitare la Pinacoteca e conoscerne opere e leggende, accompagnati dalle operatrici della Cooperativa Il Poliedro: “L'idea nasce da una riflessione sul momento storico che stiamo affrontando dove è più facile incrociare nella nostra quotidianità notizie negative fatta di immagini forte e spesso poco piacevoli (pensiamo alle guerre, la piaga dei femminicidi, la crisi climatica) che la bellezza di quanto ci circonda, l’arte ad esempio - spiega Marco Marianelli, rappresentante dello Studio Piesse - Penso che per difenderci e non essere travolti come persona da tutto questo è importante spostare la nostra attenzione al bello ed alla bellezza. Per questo motivo, visto che stiamo andando incontro alle festività Natalizie, io ed il mio socio Lorenzo abbiamo deciso di regalare al nostro staff, invece dei soliti doni materiali, un giorno dedicato alla bellezza e la scelta è ricaduta su una visita guidata alla Pinacoteca di Città di Castello dove si può respirare storia, cultura e riempire gli occhi della bellezza delle opere d'arte che sono custodite al proprio interno. Quando lo abbiamo anticipato ai nostri collaboratori sono rimasti colpiti, qualcuno si è emozionato perché era da bambino che non rientrava nel museo”.

“Uno degli obiettivi della circolazione di eventi e iniziative all’interno degli spazi della Pinacoteca era farla sentire come un luogo familiare, che appartiene a tutti e in cui tutti devono sentirsi a casa, grazie al fascino dell’arte e al respiro di un luogo che accompagna la vita della città da quasi mezzo millennio - dichiara l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, sottolineando come - la visita dello Studio Piesse è un segnale importante, si aggiunge alle molte scuole, associazioni, club service che scelgono la Pinacoteca come cornice delle loro attività, nel rispetto dell’arte che custodisce e della sua destinazione museale. Prendendo spunto da questo incoraggiante episodio, spero che altri seguiranno il vostro esempio e che la specialità di questo regalo di Natale possa incuriosire anche semplici cittadini a familiarizzare con il nostro museo e le sue eccellenze artistiche. Nell’anno di Signorelli ci piace considerare questo nuovo interesse e la nuova vicinanza della città al suo museo il miglior regalo di Natale che potevamo ricevere”.