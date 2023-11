Usl Umbria 1, ospedale di Città Castello: visite e consulenze gratuite

Mostre fotografiche, allestimenti artistici, tavole rotonde, distribuzione di materiali informativi, colloqui con psicologi, inaugurazione della panchina rossa, eventi musicali e letterari, visite e consulenze gratuite. Sono queste le iniziative in programma negli ospedali di Città di Castello e Gubbio – Gualdo Tadino, organizzate dal 22 al 28 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Rientrano nella terza edizione dell’(H) Open Week, promossa da Fondazione Onda con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Sia Città di Castello che Gubbio – Gualdo Tadino sono i due ospedali dell’Usl Umbria 1 e tra i 200 nosocomi italiani inseriti nel circuito del Bollino Rosa, che aderiscono alla campagna e che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo.

Nello specifico all'ospedale di Città di Castello dal 22 al 28 novembre è previsto un allestimento di spazi con quadri, drappi, scarpette rosse (simboli della violenza contro le donne) presso la hall, i poliambulatori, ambulatorio oncologico, ambulatorio cardiologico, sala di attesa radiologia, sala di attesa pronto soccorso, servizio di senologia, reparto di Ostetricia e Pediatria, consultori e dialisi. Sarà affissa all’interno delle strutture e nei servizi strategici della Usl Umbria 1 (Ostetricia, Pronto Soccorso, Consultori, Poliambulatori) una cartellonistica sul tema e saranno realizzate delle spille contro la violenza contro gli operatori sanitari. Saranno proiettati, infine, video e slides contro la violenza in loop nelle tv poste all’interno dell’ospedale (sale di attesa, hall e poliambulatori).

Giovedì 23 e martedì 28 novembre presso l'ingresso blocco "C" dell’ambulatorio di Psicologia, dalle 12,30 alle 14,30, sono previsti colloqui in presenza con psicologo allo sportello "Non sei sola". Per info e prenotazioni (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00): 075 8932572.

Infine, venerdì 24 dalle ore 16,30 alle 18,30 presso l'Auditorium (primo piano della direzione medica) è in programma un evento musicale e poesie attinenti al tema della violenza e dell’amore dal titolo “L’amore è un’altra storia”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni: 3482504524.