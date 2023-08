Flames of War, l'umbro Giacomo Velini e la squadra italiana terzi agli European Team Championship

Si sono svolti dal 4 al 6 agosto, ad Hasselt in Belgio, gli European Team Championship 2023 di Flames of War, il campionato europeo del gioco di miniature in scala 1/100 ambientato nella seconda guerra mondiale. La compagine italiana, che annovera un umbro, si è piazzata al terzo posto.

Alla manifestazione hanno partecipato 18 nazionali tra cui anche quella Italiana. La compagine azzurra era formata da Giacomo Velini di Assisi ma da diversi anni in forza al Tiferno Wargames Team di Città di Castello, Paolo Paglianti di Milano, Antonio Soncini di Parma, Tiberio Vinante di Vicenza, Flaviano Maggioni di Riva del Garda (TN) e Livio Tonazzo di Padova. Nelle tre giornate la squadra Italiana ha disputato sei partite, quattro vinte contro Belgio, Svizzera, Nuova Zelanda e USA, e due perse contro Danimarca e Polonia. Proprio quest'ultima si è aggiudicata il torneo davanti agli USA e ad una sorprendente Italia.

Il gioco Flames of War vede a Città di Castello un nutrito gruppo di appassionati ed ospita nella nostra città annualmente due date del campionato Italiano, il che ne fa una realtà molto importante nel centro Italia.