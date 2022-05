Altotevere in lutto, addio al pediatra Fabio Calabresi: "Ha accompagnata la crescita di tanti nostri figli"

Altotevere e Valtiberina in lutto per la morte, a 70 anni, Fabio Calabresi, conosciuto da tutti sul territorio anche per la sua professione di pediatra. Calabresi era nato a Sansepolcro, anche se lo studio lo aveva a San Giustino. Tanti i messaggi di cordoglio fra cui quello del comune di Citerna. "L'amministrazione, a nome di tutta la comunità, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del dott. Fabio Calabresi. Con la sua altissima levatura professionale ed umana il dott. Calabresi ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per le famiglie del nostro territorio, accompagnando la crescita di tantissimi dei nostri figli.La nostra comunità si stringe al dolore della famiglia, in particolare della moglie e della figlia".