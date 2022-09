Umbertide, inizio anno scolastico, gli auguri dell'amministrazione comunale

“L'Amministrazione Comunale rivolge a tutti voi studenti e studentesse, alle vostre famiglie, a tutti i dirigenti scolastici e a tutto il personale docente e non docente, un caloroso saluto e un augurio di buon Anno Scolastico 2022/2023”: inizia così l'augurio di buon anno scolastico del sindaco e dell'assessore comunale all'Istruzione.

“L'auspicio – continuano - è che questo sia per tutti un anno di crescita e pieno di soddisfazioni, in cui poter vivere nuove e belle esperienze educative e progettuali, in amicizia e rispetto dei ruoli. L'Amministrazione Comunale sarà sempre vicina a tutti gli alunni, ai loro genitori, ai docenti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale scolastico, per sopperire a tutte le necessità che si dovessero palesare. Insieme, con grande serietà, professionalità ed equilibrio, abbiamo superato i momenti più difficili che hanno contraddistinto la fase più acuta della pandemia. Insieme, adesso, dobbiamo guardare avanti con fiducia ad una nuova ripartenza, lavorando per una scuola di qualità. A tutti, i più cari auguri di buon Anno Scolastico 2022/2023”.