Umbertide, la E45 chiude per due notti: ecco quando

Chiusura nottura della E45 a Umbertide.

Proseguono i lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale e il miglioramento sismico dei viadotti “Roncalbello” e “Col di Pozzo”, avviati da Anas.

Per consentire lo svolgimento delle prove di carico, sono necessarie due chiusure notturne della Orte-Ravena in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Umbertide Nord. La prima chiusura è programmata per questa notte, dalle 21 di oggi, martedì 22 novembre, alle 6 di domani. La seconda chiusura sarà disposta dalle 21 di lunedì 28 novembre alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

A seguire, la circolazione tornerà ad essere regolata a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, come avviene attualmente, per consentire le ultime fasi dei lavori sui due viadotti.

Gli interventi riguardano in particolare il risanamento dei calcestruzzi, la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici, al fine di innalzare gli standard di sicurezza delle strutture su quattro viadotti tra Umbertide e Città di Castello (Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II) per un investimento complessivo di 9,6 milioni di euro.