Avorio, dopo aver evidenziato come ''Ci stiamo organizzando per le migliorie situazione possibile'' ha ricordato che ''Continueremo ad avere un filo diretto con la comunità, organizzeremo delle attività all'aperto''.

In totale saranno toccati da questo trasferimento circa 60 ragazzi, ''Una ventina per classe''.

A Pierantonio c'è anche Paola Avorio, dirigente della scuola secondaria di primo grado. L'edificio nella piazza della frazione, dove storicamente andavano i ragazzi a scuola, è ormai inagibile: così è al lavoro per trovar loro degli spazi adeguati.

La dirigente ha ricordato che ''la scuola dell'infanzia ha già due sezioni che riprenderanno l' attività didattica presto e adesso stiamo sistemando al meglio'' per accogliere '' circa 120 bambini'' ovvero quelli dell'asilo e delle elementari.

''Qua saranno accolte le 5 classi – ha detto - e dobbiamo fare di tutto per far si che i bambini possano rientrare nel miglior modo possibile con la serenità propria di quell'età''.

Al lavoro per cercare di riprendere le lezioni prima possibile.

Umbertide, terremoto, le dirigenti: ''Al lavoro per far tornare i ragazzi in classe''