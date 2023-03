Umbertide, gli sfollati aumentano: si parla di oltre 350 persone

Nuovo report del Comune sul terremoto.

La nota, uscita da poco nel sito, è riferita al 14 marzo, fino alle 20.

Si parla di circa 356 persone sfollate, in base alle inagibilità dichiarate finora, e di 99 edifici che non sono al momento utilizzabili. Dagli uffici del Comune evidenziano che ci sono state 347 istanze di sopralluogo presentate per case lesionate, mentre sono 200 i

sopralluoghi totali effettuati dai tecnici della Protezione Civile della Regione Umbria. I nuclei familiari sfollati in base alle inagibilità accertate sempre alla data del 14 marzo: 190.