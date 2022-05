Tentano la truffa chiamando i genitori di un noto politico: ''Suo figlio è nei guai...''

Ancora raggiri e tentate truffe. Non solo e non più porta a porta, come accaduto qualche giorno fa a Città di Castello, adesso chiamano.

A Umbertide, alcuni ignoti hanno tentato di truffare i genitori di un noto politico umbertidese, che poi ha scritto tutto nei social.

''Attenzione – recita il messaggio di Marco Vinicio Guasticchi - oggi dei truffatori squallidi hanno telefonato ai miei genitori avvisandoli di un mio presunto incidente. Si sono spacciati per carabinieri e volevano 3500 euro in contanti per togliermi dai guai. Siete dei pezzenti e ringraziate Dio che non ero a casa, avvisate le persone anziane vicino a voi e mettetele in guardia''.

Il tutto è stato poi segnalato alle forze dell'ordine.