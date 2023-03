Umbertide, manutenzione straordinaria del Teatro dei Riuniti

Sono in programma alcuni interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno il Teatro dei Riuniti di Umbertide. I lavori nel dettaglio riguarderanno l'intera struttura ed in particolare l'impianto di climatizzazione e di illuminazione attraverso lavori di efficientamento. I lavori presso il Teatro dei Riuniti saranno possibili grazie a 80mila euro provenienti dal bilancio comunale, che andranno così a dare uno slancio ulteriore a uno dei luoghi per eccellenza della cultura umbertidese.

Con questo intervento il Comune di Umbertide intende principalmente rinnovare il sistema di generazione di calore, installato oltre trenta anni fa e ormai non più idoneo a garantire il riscaldamento della struttura con rendimenti e consumi accettabili.

L'attuale caldaia sarà quindi sostituita da un nuovo generatore di calore a condensazione, in grado di raggiungere efficienze molto superiori a quelle della macchina oggi presente. Sono previsti ulteriori interventi quali la manutenzione dei condotti dell'aria presenti, la sistemazione dell'intonaco dei camerini, la sostituzione delle lampade lungo le vie di ingresso e di uscita con nuove lampade a Led e infine verranno sostituite anche la lampade indicanti le uscite di emergenza con nuovi corpi illuminanti.

“Questi importanti lavori per l'efficientamento impiantistico e per la manutenzione straordinaria del Teatro dei Riuniti – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini - permetterà oltre che raggiungere un notevole miglioramento dell'efficienza energetica della struttura, anche di godere appieno del nostro bellissimo teatro, quale luogo dove vivere la bellezza e l'emozione dei numerosi spettacoli e degli eventi che esso ospita ogni anno che vedono ogni volta una grande partecipazione dei nostri concittadini in tutti i periodi dell'anno”.