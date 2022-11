Umbertide, strade Provinciali “Nei prossimi anni 1,3 milioni di euro di interventi''

“L'impegno paga sempre e sono orgoglioso di annunciare che nei prossimi anni le Strade Provinciali che si trovano nel territorio comunale di Umbertide saranno interessate da importanti interventi di riqualificazione. Sono veramente soddisfatto e per questo ringrazio la Provincia di Perugia e il consigliere delegato Moreno Landrini per le rassicurazioni date in sede di consiglio visto che dal momento del mio insediamento in Consiglio Provinciale; mi sono battuto attraverso interrogazioni in aula e lettere agli uffici competenti, per avere certezze sui lavori lungo le strade di competenza della Provincia di Perugia che attraversano il territorio di Umbertide”: ad affermarlo è il consigliere provinciale della Lega Giovanni Dominici dopo la discussione in Consiglio di una sua interrogazione sullo stato di attuazione di lavori urgenti lungo le Strade Provinciali presenti nell'Umbertidese.

“Per quanto riguarda la Strada Provinciale 203 di San Benedetto – dice Dominici – sono previsti interventi di riqualificazione del manto stradale per un importo pari a 475mila euro ripartito in 35mila euro nel prossimo biennio e di ulteriori 440mila che saranno portati avanti nelle annualità successive. Come ci ha informato la Provincia per la medesima strada, è stato richiesto un ulteriore finanziamento al Ministero dei Trasporti per un importo di 461.644 euro e sono stato anche informato che nei pressi del bivio di Torre Certalda la Provincia si impegna a effettuare un intervento di manutenzione e miglioramento delle opere di smaltimento delle acque piovane”.

“Per la SP 142.1 (tratto Umbertide-Preggio) – continua il consigliere leghista - sono previsti interventi di riqualificazione dei piani viari per un importo complessivo di 191mila euro nel prossimo triennio. Per la SP 142.3 (Sant'Andrea di Sorbello-Preggio) è in programma il prossimo anno una riqualificazione per un importo di 120mila euro. Per la SP 170 (tratto che va da via Angeloni fino a Montecorona) è inserita la riqualificazione dei piani viari per importo complessivo di 410mila euro, con lavori di 210mila euro nel prossimo biennio e di 200mila euro nelle annualità successive. Infine, per quanto riguarda i territori a noi limitrofi per la Sp 143 da località Trecine a Lisciano Niccone, sono previsti riqualificazione dei piani viari per un importo complessivo di 110mila euro nel prossimo biennio”.

“Non nascondo la mia soddisfazione – conclude Dominici – per i risultati ottenuti, visto che fin dal mio insediamento in Consiglio Provinciale mi sono messo al servizio dell'intera Provincia e del territorio di Umbertide”.