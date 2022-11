Umbertide, vandali allo stadio: danni alle porte, preso di mira il bar

Si sono diretti subito verso gli snack, mangiando patatine, bevendo bibite e qualche birra. Prima, però, hanno danneggiato porte e finestre dello stadio di via Morandi a Umbertide.

Un vero e proprio atto vandalico è stato messo in atto da una banda, forse di minorenni, della zona, ai danni della struttura sportiva nella notte fra domenica e lunedì.

I vandali hanno saltato la rete e poi per entrare non hanno avuto remore a spaccare le porte. Una volta all'interno della struttura, hanno preso di mira gli uffici, pensando di trovare dei soldi: ma non c'era nulla. A questo punto si sono diretti verso il bar dove hanno fatto razzia di tutto: dalle patatine agli snack dolci, passando per coca cola e birra. A pancia piena si sono poi allontanati dallo stadio. Ad accorgersi del raid sono stati i vertici della Tiberis, la società che gestisce l'impianto. Subito sono stati contattati i carabinieri e poi lo staff ha operato per sistemare i numerosi danni.