Alto Tevere: ancora un infortunio sul lavoro, stavolta a Umbertide. "E' un bollettino di guerra: più controlli e prevenzione"

Ancora un infortunio sul lavoro, questa volta ad Umbertide (che si aggiunge a quello mortale di San Giustino). “Da molto tempo e anche nella recente e partecipata manifestazione del Primo Maggio proprio ad Umbertide, abbiamo evidenziato che la precarietà del lavoro, la mancanza di formazione continua, la manomissione e l’aggiramento delle norme di prevenzione e sicurezza rappresentano le cause principali della 'guerra' quotidiana nei posti di lavoro”, affermano in una nota Fabrizio Fratini, Antonello Paccavia e Sandro Belletti per Cgil, Cisl e Uil dell'Alta Umbria. “Per questo ribadiamo che occorre rimettere al centro la dignità e il ruolo del lavoro, la sicurezza, la stabilità del rapporto, tutti elementi di grande valore sociale e anche economico, che favoriscono anche la qualità delle produzioni – continuano i tre rappresentanti sindacali – Ma per fare questo necessitano risorse pubbliche per investire sul versante dei controlli e della prevenzione in capo a soggetti pubblici (Usl, Ispettorato del lavoro, Inps, etc) per arrestare questo trend negativo, soprattutto nella nostra regione”.

In questa direzione va l'iniziativa promossa da Cgil Cisl Uil a Gubbio venerdì 6 maggio, a un anno dalla tragedia della Green Genetics: “Sarà un’occasione di riflessione, proposta e dibattito importante per tutta la comunità – concludono Fratini, Paccavia e Belletti - soprattutto per quei territori come l’Alto Tevere caratterizzati da un forte radicamento del manifatturiero, collocato spesso in piccole e piccolissime aziende, dove fondamentale è il ruolo dei delegati sindacati e dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza”.