Umbertide, si torna in aula: convocato il Consiglio comunale nella sua sede ''naturale''

Torna a riunirsi in presenza in municipio il Consiglio comunale. Con la fine dell'emergenza sanitaria l'assise cittadina è stata convocata dal presidente Marco Floridi in seduta ordinaria per giovedì 28 aprile a partire dalle 18.30 Fra i punti all'ordine del giorno ci sarà l'approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2021; la prima variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 e l' adesione all'dssociazione “Distretto del cibo Appennino e Tevere”.

“Con la fine dell'emergenza sanitaria – dice il presidente Floridi – il Consiglio comunale torna nella sua casa. Per la prima volta in questa consiliatura, l'assemblea si riunirà nella Sala del Consiglio e questo non può che essere un onore per tutti noi. Anche questo alto momento istituzionale fa parte del graduale ritorno alla normalità dopo due anni segnati dall'emergenza Covid. Potranno essere presenti anche i cittadini all'interno dell'aula per seguire la seduta. Il pubblico che prenderà parte alla seduta dovrà indossare la mascherina”.

Come di consueto i lavori del Consiglio comunale potranno essere seguiti in streaming accedendo al canale Civicam del Comune di Umbertide o cliccando sull'icona “Comune di Umbertide in diretta” presente sul sito istituzionale dell'ente.